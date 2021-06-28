РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июн. В городском округе Мытищи ребята из летнего эколагеря «Зеленая планета» посетили национальный парк Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» с экскурсией, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В Мытищах с 2019 года работает МБОУ «Лицей №34», который единственный в округе имеет экологический профиль. В текущем году на базе лицея был организован единственный летний экологический лагерь дневного пребывания детей «Зеленая планета». В котором 180 ребят ежедневно участвовали в экологических мероприятиях, организованных совместно с министерством экологии и природопользования Подмосковья, комиссией по экологии и природопользованию ОП Подмосковья, фондом рационального природопользования.

«Поднять уровень знаний детей в этом лагере точно удалось. Очень важно, что дети были не только из лицея №34, а со всех школ Мытищ. Сегодня в завершении лагеря в рамках сотрудничества с нацпарком «Лосиный остров» мы договорились о выездной экскурсии для детей - им рассказывают о первом водопроводе, далее экскурсия продолжится в эколого-просветительском центре «Чаепитие в Мытищах», - отметила старший инспектор отдела экологии и природопользования контрольного управления администрации округа Алина Жукова.

Экспозиция «Чаепитие в Мытищах» посвящена истории первого московского водопровода и традициям чаепития на Руси. Экоцентр находится рядом с городом Мытищи и действующей до сих пор мытищинской водозаборной станцией, памятником архитектуры начала XIX века.

За два с половиной года работы лицея, его руководство и педагогический состав сумели при поддержке контрольного управления и управления образования округа стать стартовой площадкой для реализации многочисленных экологических проектов всех уровней.