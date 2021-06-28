РИАМО - 28 июн. На территории Московской области 26 и 27 июня проведено порядка 60 ярмарок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В прошедшие выходные в 34 городских округах Подмосковья прошло около 60 ярмарок, из них 11 сельскохозяйственных. Всего было организовано более 2 тыс. торговых мест. В ярмарках приняли участие сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, крупные производители продуктов питания, а также создатели товаров повседневного спроса и эксклюзивной продукции ручной работы Московской и соседних областей», - сказал Сергей Воскресенский.

На ярмарках было представлено молоко, сыр и другие молочные продукты, мясо в ассортименте, колбасы и мясные полуфабрикаты, овощи, картофель, рыба, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, а также мёд.

Помимо продуктов питания, на ярмарках активно шла реализация посадочного материала плодовых деревьев и кустарников, рассада овощных и ягодных культур, цветов.

По словам министра, участвующие в ярмарках предприниматели и фермеры усилили меры по соблюдению санитарного режима, строго осуществлялся контроль наличия масок и перчаток у посетителей и продавцов.

Сельскохозяйственные ярмарки состоялись на площадках, расположенных в городских округах: Балашиха, Егорьевск, Зарайск, Истра, Красногорск, Наро-Фоминский, Одинцовский, Рузский, Щелково и других.

Агроном рассказал, как правильно выбрать клубнику>>