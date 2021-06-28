РИАМО - 28 июн. Из-за сильного ливня и ветра в понедельник произошло отключение напряжения в контактной сети на станции Бескудниково, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Из-за этого затруднено движение поездов Савеловского направления МЖД, МЦД-1 в сторону Москвы.

«На месте уже работает бригада энергетиков. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», - сказали в МЖД.

В понедельник до конца дня в Москве грозы, ливни и град. Скорость ветра может достигать 17-22 м/с. Также местами уже образовались подтопления проезжей части и путей, что нарушает работу городского транспорта.