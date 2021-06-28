РИАМО - 28 июн. Пассажиры снова могут пользоваться станциями Калужско-Рижской линии метро «Теплый Стан» и «Новоясеневская». Их ранее закрывали из-за подтопления на станции «Ясенево», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на участке между «Теплым Станом» и «Новоясеневской» остановили движение поездов. Сейчас движение там восстановили.

Станция «Ясенево» пока закрыта. Поезда следуют без остановки.

На станции «Ясенево» произошло подтопление, вода поступала в вестибюль и на платформу. Это стало причиной закрытия участка «оранжевой» ветки метро.