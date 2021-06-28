РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. Компания «Проектное развитие», владеющая земельным участком в Домодедове вблизи деревень Крюково и Жуково, должна будет возместить 9 млн рублей ущерба, нанесенного почвам из-за незаконной свалки, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску Минэкологии.

«На землях компании осуществлялось незаконное размещение строительных отходов, порубочных остатков в особо крупных размерах и грунтов неизвестного происхождения. Общая площадь навалов составила около 4 га, местами они достигают 2 м», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

За это собственник земель уже был оштрафован на 300 тыс. рублей. В рамках расследования установили, что на участке размещено около 45 тыс. куб. м отходов. Рассчитанный ущерб почвам превысил 9 млн рублей. Эту сумму компании придется возместить по решению суда.