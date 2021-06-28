РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 26 по 28 июня выявили 7 834 случая заболевания, из них 2 722 только за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 309 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 478 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 251 772 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.

- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.

- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.

- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.

- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.

- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.

«Хочу поблагодарить всех за вовлеченность, а жителей — за готовность вакцинироваться. Количество желающих кратно возросло, это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.