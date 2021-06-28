РИАМО - 28 июн. Поезда без пассажиров возобновили движение между станциями «Теплый Стан» и «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии метро. Ранее там приостановили движение из-за подтопления одной из станций, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее на станции «Ясенево» вода начала поступать в вестибюль и на платформу. Для обеспечения безопасности пассажиров было прервано движение поездов на участке ветки.
Кроме того, были закрыты станции «Новоясеневская», «Ясенево» и «Теплый Стан». Все пассажиры вышли из поездов на станциях.
В метро делают все возможное для скорейшего открытия станций.
В понедельник Москву накрыл мощный ливень, было объявлено экстренное предупреждение. За день может выпасть около половины месячной нормы осадков.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии