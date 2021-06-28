РИАМО - 28 июн. Ремонт 85 медицинских учреждений в Подмосковье должны завершить к 1 сентября, это стационары, поликлиники, подстанции скорой помощи, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«О статусе текущего ремонта на объектах здравоохранения в 21 году. <…> Мы выявили 152 объекта, из них на 85 должны быть завершены ремонтные работы до 1 сентября текущего года. В этот перечень попал 21 стационар, 23 поликлиники, 18 бюро СМАИ ПАУ и 23 подстанции скорой помощи», - сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Глава региона добавил, что главы должны обратить внимание на динамику ремонтных работ. ​

Ремонт объектов осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета региона.

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