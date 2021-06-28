РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. Порядка 16 куб. м бытового мусора в количестве более 100 мешков было собрано на прибрежной территории Томилинского лесопарка в подмосковных Котельниках, где отдыхают горожане, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проведены от НСТ «Горняк» до микрорайона Южный. Месяц назад подобные работы уже проводились на данной территории. Как отметили представители лесничества, за последний месяц было вывезено мусора больше, чем за полгода.

В конце недели подобные работы были проведены на территории Кузьминского лесопарка.

Отдыхающих в городском округе убедительно просят выносить за собой мусор и беречь лес.