РИАМО - 28 июн. Движение поездов прервали между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии метро, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее движение прервали между «Багратионовской» и «Кунцевской». Причиной стал сильный ливень в Москве.

Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской веткой подземки.

На столицу обрушился мощный ливень с грозой и шквалистыми порывами ветра. По итогам дня может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Станции метро «Теплый Стан» и «Новоясеневская» снова открыли для пассажиров>>