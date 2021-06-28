РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. В рамках рейда по профилактике нарушений ПДД в Котельниках эвакуировали 10 автомобилей и составили свыше 80 административных протоколов за правонарушения, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с обращениями жителей на территории города периодически проводятся профилактические мероприятия с привлечением сотрудников ОВД. Очередной рейд под условным наименованием «Ребенок в автомобиле» прошел на 1-ом Покровском проезде рядом с ТЦ «МЕГА Белая Дача». В нем приняли участие сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и администрации Котельников.

В ходе данного рейда было проверено 76 автомобилей и выявлено 3 нарушителя, которые перевозили детей не по правилам.

Однако сотрудники ГИБДД помимо данного рейда проводили профилактику иных нарушений ПДД, в рамках которой ими было эвакуировано 10 автомобилей и составлено более 80 административных протоколов за различные правонарушения.