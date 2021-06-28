РИАМО - 28 июн. 38-летняя женщину задержали в Орехово-Зуевском городском округе, ее подозревают в краже велосипеда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. Злоумышленницей оказалась местная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемая находится под стражей.

Ранее в дежурную часть поступило заявление от 42-летнего мужчины. Местный житель заявил, что неизвестная украла велосипед из подъезда дома на ул. Урицкого.