РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации округа призвал регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» оперативнее вывозить отходы на выходных из частного сектора, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Нужно уделять больше внимания частному сектору. В выходные там образуются навалы мусора», - сказал Ружицкий.

Руководитель подразделения «ЭкоЛайн-Воскресенск» по горокругу Люберцы Павел Бражников пояснил, что с 21 по 27 июня вывезли 31 406 куб. м отходов, из них 2 986 - сухих. Также вывезли 40 куб. м мусора с несанкционированных свалок.