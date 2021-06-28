РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Для быстрого решения вопросов по медицинской помощи в Королеве создали Telegram-чат, сообщает пресс-служба городской администрации.

Специальный медицинский Telegram-чат создан по поручению губернатора региона. В него может вступить любой житель города, задать вопрос и получить на него ответ.

В чате помогут решить проблемы при получении государственной медицинской помощи в Королеве, ответят на вопросы по прививке от Covid-19 и на другие.

Чат работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Перейти в чат можно по ссылке.