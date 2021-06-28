РИАМО - 28 июн. Между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской ветки столичной подземки остановили движение поездов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение прервали для обеспечения безопасности во время обильных осадков.

Ранее было прервано движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро. Причиной стало подтопление на станции «Ясенево».

В понедельник на Москву обрушился мощный ливень. МЧС объявило экстренное предупреждение.