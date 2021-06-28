РИАМО - 28 июн. После приостановки движения на участке Калужской-Рижской ветки столичного метро закрыли станции «Теплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на участке линии от «Теплого Стана» до «Новоясеневской» остановили движение поездов. Причиной стало подтопление на станции «Ясенево».

Все пассажиры из поездов вышли на станциях. В тоннелях нет остановленных составов с пассажирами.

Вода на станции «Ясенево» попадает в вестибюль и на платформу. Движение прервали для обеспечения безопасности пассажиров.

В понедельник в столице может выпасть около половины месячной нормы осадков.