РИАМО - 28 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому отменяется карантин по бешенству животных на территории городского округа Павловский Посад.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (25 июня - ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 15 апреля 2021 года <…>, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории городского округа Павловский Посад Московской области: СНТ «Березка», деревня Васютино», — говорится в документе.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Если бешеное животное укусит, оцарапает и обслюнявит человека или питомца, необходимо немедленно обращаться за медпомощью, пока заболевание не распространилось по крови. Прививка бесплатная.

Домашних питомцев также необходимо раз в год прививать против бешенства.