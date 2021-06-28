РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В парках подмосковных Люберец на текущей неделе проведут около 20 мероприятий, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе из-за жары проводилась раздача бесплатной воды посетителям парков. Также прошло 20 мероприятий. Несмотря на ограничения, на этой неделе состоятся 18 мероприятий, они пройдут с соблюдением мер безопасности», - сказал Криворучко.

Он отметил, что с 21 по 27 июня поступило 7 обращений, из них в ЦУР - 5 обращений. Все закрыты в установленные сроки.

Криворучко пояснил, что на минувшей неделе окрасили МАФы в Центральном парке и починили там уличное освещение. Кроме того, провели высадку цветочной рассады в Наташинском парке.