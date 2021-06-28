РИАМО - 28 июн. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе на текущий момент остается крайне сложной, побит рекорд по количеству умерших пациентов, передает РИА Новости.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

Собянин подчеркнул, что в городе выявили новый, более заразный штамм коронавируса, который увеличил смертность пациентов.

При этом градоначальник подчеркнул, что количество записей на вакцинацию от инфекции возросло до 86 тыс. в рабочие дни. Это, по его словам, неплохой результат.

За сутки в столице зафиксировали 7246 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе выявили 1 346 183 случая коронавируса.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.