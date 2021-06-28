РИАМО - 28 июн. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе на текущий момент остается крайне сложной, побит рекорд по количеству умерших пациентов, передает РИА Новости.
Собянин подчеркнул, что в городе выявили новый, более заразный штамм коронавируса, который увеличил смертность пациентов.
При этом градоначальник подчеркнул, что количество записей на вакцинацию от инфекции возросло до 86 тыс. в рабочие дни. Это, по его словам, неплохой результат.
За сутки в столице зафиксировали 7246 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе выявили 1 346 183 случая коронавируса.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.
- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.
- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.
- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».
- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.
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