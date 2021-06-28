РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. Глава Котельников Сергей Жигалкин поздравил с юбилеем труженика тыла Великой Отечественной войны Ольгу Каширкину и вручил ей адресные поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и от себя лично, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ольге Андреевне исполнилось 90 лет. Родилась она в деревне Выхино Люберецкого района в семье из 8 детей. Когда началась война, Каширкина помогала родному колхозу им. Ленина, а также вместе с матерью и остальными детьми размещала солдат у себя в избе на ночлег.

Трудовую деятельность она начала на заводе им. Буденного в Москве. В 1955 г. вышла замуж и переехала жить в Котельники. С 1972 по 1989 гг. проработала на комбинате «Первомайский»: сначала экспедитором, а затем, закончив техникум, товароведом в лаборатории - оценивала качество продукции.

На данный момент Ольга Андреевна проживает с дочерью Верой. У нее 2 внучки, внук и одна правнучка.

Каширкина является тружеником тыла. Несмотря на то, что она не участвовала в боевых действиях, наград у нее достаточно. Она награждалась многими памятными знаками отличия и внесла вклад в развитие городского округа.

Женщине пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа.