Московский Губернский театр готовит новый спектакль — электродраму «Безымянная звезда», которая откроет новый сезон. Премьера запланирована на 17 и 18 сентября. В основе спектакля — пьеса драматурга Михаила Себастьяна «Безымянная звезда», которую многие зрители знают по одноименному фильму Михаила Козакова.

Сейчас создание спектакля находится на финальной стадии — идут последние репетиции. Актриса Анна Снаткина, исполняющая одну из главных ролей, рассказала РИАМО, как выбирали пьесу для постановки, как она видит свою героиню и каковы главные элементы успешной актерской карьеры.

Новая жизнь пьесы

— Нам посчастливилось побывать на открытии театрального фестиваля «Фабрика Станиславского», где вы показывали эскиз спектакля «Безымянная звезда». Ваш коллега, Никита Пресняков, рассказал, что ради этого спектакля ему пришлось бросить все проекты. Вы тоже сосредоточились только на «Безымянной звезде»?

Галина Фесенко

— Да, я действительно отказалась от нескольких проектов, потому что сложно выпускать спектакль такого масштаба, параллельно снимаясь в кино. Пришлось сделать выбор, и все силы сейчас я отдаю «Безымянной звезде». Это не просто спектакль, а проект нового жанра — электродрама. Здесь нужно не только играть драматические сцены, но и петь, танцевать, исполнять акробатические трюки.

Самым длинным и насыщенным был первый этап создания спектакля, когда мы обсуждали пьесу. Понадобилось полгода, чтобы перейти от разбора сцен и разучивания песен к моменту выхода на сцену, когда все соединяется в единую картину.

— В спектакле у вас главная роль. Ваша героиня, Мона, производит впечатление легкомысленной девушки. Какой ее видите вы?

— Наверное, многие судят о героине по известному фильму Михаила Козакова. У режиссера была задача показать девушку именно такой. Моя Мона другая, она очень глубокий человек, я не могу назвать ее легкомысленной.

Трактовка пьесы может быть совершенной разной. Для меня Мона — человек, который потерялся в жизни. Ее посадили в «золотую клетку», но внутри она глубоко несчастна. И как раз в тот момент, когда ее жизнь зашла в тупик, она встретила Мирою, и ей кажется, что ее судьба может измениться.

Мона должна сделать непростой выбор — отказаться от своей привычной жизни и от человека, который ее взрастил и в которого она когда-то была по-юношески влюблена. Но в скромном учителе она встретила более глубокую, настоящую любовь. Когда ты действительно находишь свою любовь, все эти внутренние метания пережить достаточно сложно.

— Вас не смущает, что, скорее всего, вас будут сравнивать с Анастасией Вертинской, которая сыграла Мону в знаменитом фильме?

— Нет, совершенно не смущает. Этот фильм, как и пьеса Себастьяна — классика, а классику можно ставить бесконечно. Мы ее видим таким образом, кто-то видит по-другому. Сколько существует постановок «Анны Карениной» или произведений Чехова, Достоевского? Каждая уникальна.

Пьеса приобретает новую жизнь, когда ее переосмысляют по-новому. Бывает, что пьесы на время забывают, их никто не ставит, и подрастает другое поколение, которому уже интересны более современные прочтения. И если новые постановки будут сравнивать с предыдущими, это, наоборот, хорошо. У каждого зрителя будет свой взгляд, свой выбор.

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«Придется научиться»

— Вы рассказывали, что, когда художественный руководитель театра, Сергей Витальевич Безруков, позвонил вам с предложением роли в этой пьесе, вы не умели петь. А он вам ответил: «Придется научиться». Неужели это правда?

Галина Фесенко

— Выбор пьесы стал результатом совместной творческой работы с Сергеем Витальевичем. Он спросил, что мне было бы интересно сделать в театре, и я принесла список из десяти произведений, в числе которых была «Безымянная звезда».

Спустя какое-то время Сергей Витальевич решил, что будем ставить «Безымянную звезду», и в спектакле мне придется петь. Я немного растерялась, сказала, что не умею, я никогда не пела. На что он ответил: «Придется научиться».

Мне дали прекрасного педагога по вокалу, Евгения Астафурова, и мы начали заниматься. На это ушло примерно полтора-два года работы.

— Что было самым сложным в вокальной подготовке?

— Когда осваиваешь что-то совершенно новое для себя, самое сложное — это начало, первый этап. Ты как слепой котенок делаешь какие-то шаги, порой застреваешь на месте, и кажется, что у тебя ничего не получается. Ты занимаешься-занимаешься, но не видишь результата. Со стороны может показаться, что полтора года — это быстро, но для меня это не так. Я понимала, что на мне большая ответственность, переживала, получится или нет. Спасибо педагогу, благодаря которому я проделала этот путь, шаг за шагом, ступень за ступенью. Но он еще, конечно же, не закончен, мы продолжаем работать.

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Сказка в жизни

— Когда мы посмотрели эскиз, у нас возникло ощущение, что такая любовь, как у Моны и главного героя, учителя астрономии, бывает только в сказках. Словно такая любовь далека от реальной жизни.

Галина Фесенко

— В моей жизни как раз произошла такая сказка, когда я встретила своего мужа Виктора. И я очень благодарна судьбе за это. Наверное, когда я вышла замуж, я совершила лучший поступок в своей жизни. Виктор — очень глубокий и мудрый человек.

Мне кажется, что каждая женщина хотя бы раз сталкивается с событиями, которые могут превратить ее жизнь в сказку. Я не думаю, что такую любовь, как в «Безымянной звезде», нельзя встретить в реальности.

— Я смотрела одно ваше большое интервью, где вы признались, что хотели встретить спокойного, хорошего и доброго человека. Но часто и у мужчин, и у женщин большой список требований друг к другу. Действительно ли доброты и спокойствия достаточно?

— Для меня — да. Если ты встречаешь своего человека, то, шагая по жизни вместе, вы можете добиваться успехов в профессии, воспитывать детей, решать бытовые вопросы. При этом вы должны быть на равных, как друзья.

Сложно жить в отношениях, когда кто-то доминирует, подавляет. Я часто такое встречала. Не стану осуждать таких людей, возможно, кого-то подобные отношения устраивают. Но мне эта позиция не близка.

Что касается списков, такой перечень требований нужно сначала предъявить самому себе. А уже потом что-то требовать от других.

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«У нас лучшая труппа»

— Вы работаете в Московском Губернском театре с 2018 года. Стал ли театр для вас настоящим домом за это время?

— Я могу сказать, что «созрела» для театра. Мы с Сергеем Витальевичем давно друг друга знаем, уже лет 20. Когда я еще училась в институте, он говорил, что мне надо попробовать себя на сцене. Но в тот момент мне так хотелось сниматься в кино, что театральную карьеру я не рассматривала.

Проработав 20 лет в кино, я поняла, что пришло время для театра. Когда Сергей Витальевич пригласил меня в труппу, я поняла, что мне хочется стать театральной актрисой. Наверное, если бы руководителем был не Сергей Витальевич, я бы вряд ли согласилась стать штатной актрисой. Я боялась, что меня не будут отпускать сниматься в кино.

Сергею Витальевичу я очень доверяю как старшему товарищу, коллеге. Он сам артист, и он любит своих актеров, отпускает сниматься в кино. У нас лучшая труппа!

— Вы сейчас задействованы в четырех спектаклях. О «Безымянной звезде» мы поговорили, можете ли вы немного рассказать еще о других работах?

— Первый спектакль, в котором я приняла участие, еще не будучи штатной актрисой театра, — спектакль «Приключения Фандорина» по роману Акунина «Левиафан». Это произведение детективного жанра, и его непросто ставить. Но думаю, что у нас получилось, потому что спектакль мы ставим уже долго и успешно. У меня роль Ренаты Клебер — роль-перевертыш, что очень интересно. Клебер в итоге оказывается главным злодеем.

Вторая работа — «На всякого мудреца довольно простоты», постановка Табакова, воссозданная в нашем театре. Это спектакль-легенда, и я очень его люблю. У него особая энергетика, он словно пропитан духом Олега Павловича. «Мудрец» очень дорог Сергею Витальевичу и всем нам. Это спектакль-память, он наполнен теплом. Роль у меня шикарная — я играю Клеопатру Львовну Мамаеву. Мне было интересно попробовать себя в комедийном жанре.

И третья постановка, в которой я играю — спектакль «Пушкин», где я исполняю роль Натали Гончаровой.

— Можно ли сказать, что это ваша любимая роль?

Герман Жигунов

— Я люблю каждую свою роль, но эта — особенная. Я себя полностью отдаю каждой роли, вкладываю много сил, эмоций. Но здесь для меня важна и личная связь с героиней, личная память. Я много знаю о Натали, много ею интересовалась и росла в усадьбе Ярополец, где она родилась.

Моя карьера в кинематографе как раз начиналась с фильма «Пушкин. Последняя дуэль». И я безумно благодарна Сергею Витальевичу, что получила возможность спустя много лет опять сыграть Натали уже на сцене театра. Я рада, что мне это позволили сделать, ведь героине все-таки восемнадцать лет.

— В связи с этим не могу не спросить, как вы поддерживаете себя в такой потрясающей форме?

— Я занимаюсь спортом, но не тягаю гантели в фитнес-залах. Занимаюсь дома, по утрам на йогу уходит 15 минут и примерно столько же — на элементарную зарядку. Когда есть время, делаю большой комплекс упражнений.

Еще я бегаю, обливаюсь холодной водой, правильно питаюсь. Люблю кофе, пью много воды, не ем сладкое, углеводы, каши. Ем овощи, рыбу, мясо реже. На ночь — салат или немного фруктов. Но когда я иду в отпуск, то позволяю себе все!

— Что вы ожидаете от нового сезона, помимо яркой премьеры «Безымянной звезды»? Будут ли у вас новые киноработы?

— У меня должно выйти четыре картины, поэтому я в ожидании. Планируются и новые съемки, но позже. После выпуска спектакля нужно немного отдохнуть летом, июль я посвящаю мужу и дочери.

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Успеть все

— Как вам удается так удачно совмещать и успешную карьеру, и семью, материнство?

фото из личного архива Анны Снаткиной

— У меня хорошая семья и муж, на которого я могу положиться. У профессионалов должны быть амбиции, иначе ты просто останавливаешься в развитии. Главное — не смешивать работу и семью. Я стараюсь разделять эти вещи. Стараюсь не говорить с мужем о работе, потому что ситуации бывают разные. Лучше я приглашу близких на спектакль, и они увидят готовый результат.

Сейчас, в эпоху технологий, быт и воспитание детей стали куда проще. Есть много всяческих гаджетов, игрушек, они упрощают жизнь. Безусловно, детям нужно уделять время. Приходится выбирать: взять один проект и проводить время с семьей или взять два, и тогда времени на ребенка не останется. Я выбираю первое.

Самое главное в воспитании детей — любить их, показывать эту любовь, чтобы они ее чувствовали. Если ты любишь ребенка, то будешь с ним проводить выходные, как бы ты ни устал. Можно иногда и пожертвовать отдыхом на диване ради активного общения с детьми.

— Как вы думаете, от чего зависит удачная судьба творческого человека? Она складывается из везения или большой работы над собой? Как на карьеру влияют характер и преподаватели?

— Удачная судьба складывается из внутренней силы, стремления к своей мечте и, конечно, работоспособности. Это все необходимые слагаемые успеха, и характер тут на первом месте. Мой закалился благодаря спорту [Анна Снаткина — мастер спорта по спортивной гимнастике — прим. ред.]. Я считаю, что спорт — лучший инструмент для формирования личности ребенка. Он дает определенные навыки и умение добиваться целей. Но многое в нашей жизни зависит и от удачи.