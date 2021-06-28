РИАМО - 28 июн. За пять месяцев 2021 года в Подмосковье изъяли 700 килограммов наркотиков, было перекрыто 20 каналов поставки наркотиков, сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в РИАМО начальник УНК ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

«На 67% увеличилось количество наркотических средств (сильнодействующих и психотропных веществ), изъятых всеми правоохранительными органами на момент возбуждения уголовных дел. Это 700 килограммов», - сказал Адамян.

По его словам, в 2021 году в Подмосковье провели оперативно-профилактические мероприятия, операции и акции «Наркопритон», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дилер» и другие. Полиция зарегистрировала 3624 преступления, связанных с наркотиками.

«Перекрыто 20 каналов поставки наркотиков в Московский регион, изъято свыше 50 килограммов наркотиков», - добавил Адамян.

Он отметил, что за грубое нарушение предпринимательской деятельности правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 12 юридических лиц. В настоящее время общая сумма штрафов составляет 450 тысяч рублей.

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