РИАМО - 28 июн. Маленькая девочка выпала из окна жилого дома на севере столицы с высоты 14 этажа, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, трагедия произошла в доме на Синяевской улице. Тело ребенка с характерными при падении с высоты травмами нашли утром в понедельник.
Следователи допрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев инцидента.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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