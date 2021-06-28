РИАМО - 28 июн. Маленькая девочка выпала из окна жилого дома на севере столицы с высоты 14 этажа, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, трагедия произошла в доме на Синяевской улице. Тело ребенка с характерными при падении с высоты травмами нашли утром в понедельник.

Следователи допрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев инцидента.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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