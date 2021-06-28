РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Спортсменки из Подольска заняли призовые места на чемпионате России по конным дистанционным пробегам, сообщил комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

С 24 по 27 июня в подмосковном КСК «Отрада» состоялся чемпионат России по конным дистанционным пробегам на дистанции 80, 100, 120, 160 км. Спортсмены МУ СШОР «Фаворит» показали хорошие результаты.

В пробеге на дистанцию 100 км Анастасия Пашова заняла 1-е место в международном зачете и 2-е место в национальном. У Алины Морозовой 2-е место в международном зачете и 1-е место в национальном в забеге на дистанцию 120 км.

В соревнованиях приняли участие 89 спортивных пар - всадников с лошадьми.

Администрация округа поздравила спортсменок с высокими результатами.