РИАМО - 28 июн. Жители Московской области стали чаще сообщать в полицию о признаках преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в РИАМО начальник УНК ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

«Что касается роста (раскрываемости - ред.), просто у нас больше добросовестных граждан появилось, которые в быстром порядке реагируют на определенные признаки в сфере наркопреступлений», — сказал Адамян.

Он также добавил, что ситуация с оборотом наркотиков в регионе из года в год остается стабильно тяжелой.

По словам Адамяна, за 5 месяцев 2021 года в Подмосковье зарегистрировали 3624 преступления, связанных с оборотом запрещенных веществ. Количество зарегистрированных наркопреступлений также увеличилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Начальник УНК подчеркнул, что на 12% больше выявили преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Фактов незаконного производства наркотиков в подпольных лабораториях выявили на 71% больше.

Кроме того, на 20% также возросла раскрываемость наркопреступлений, которые совершают организованные преступные группировки.