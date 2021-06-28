РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. Из окна второго этажа дома в Домодедове выпал маленький ребенок, малыш находится в тяжелом состоянии, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На окне была москитная сетка. Родителям напоминают, что москитные сетки не могут выдержать вес даже годовалого ребенка, поэтому нельзя оставлять детей без присмотра.

Также в доме, где живут маленькие дети, нельзя оставлять окно открытым. Возле окон не нужно ставить мебель, так как ребенок может взобраться на подоконник.

Аксессуары для окон желательно выбирать без свисающих цепочек, так как ребенок может в них запутаться. Кроме того, на окнах желательно установить блокираторы, которые не позволят ребенку самостоятельно их открыть.