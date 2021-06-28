РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Во время пожара в квартире в поселке Молодежный Подольска огнеборцы эвакуировали 35 человек, сообщили в пожарной охране.

27 июня в 11:51 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: поселок Молодежный, дом №8, квартира 26. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПЧ-257, ПСЧ-77, ПЧ-247, ПСЧ-309.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов шел дым в квартире на 4-ом этаже во 2-м подъезде жилого дома. В ходе разведки обнаружили задымление в 1-м подъезде и выход густого дыма с балкона 4-го этажа. Пожарные подразделения эвакуировали 35 человек, из них 10 детей, по лестничным маршам.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 12:25 пожар локализовали, а в 13:11 – ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара пострадало личное имущество на площади 4 кв. м. Ущерб и причина возгарания устанавливаются.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 3 основных отделения, 2 единицы спецтехники, 15 человек личного состава.