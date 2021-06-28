РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В многоквартирных домах городского округа Люберцы в 2021 году уже заменили почти 60 лифтов, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Василий Власов.

«Всего до конца года планируется заменить 87 лифтов. Уже заменены 59 из них», - сказал Власов.

Он добавил, что за неделю поступило 150 обращений по вопросам ЖКХ. Также проводится мониторинг работы управляющих компаний - основные вопросы были по системе горячего водоснабжения к УК «Забота о доме». Власов уточнил, что вопрос отработан, горячая вода подается после плановой остановки.

Также были 5 обращений по содержанию жилых домов УК «ЛГЖТ». Основная часть из них касалась дома №21 на улице Митрофанова, где начали ремонт. Жители интересовались, какие виды работ будут выполнены по данному дому.

Власов подчеркнул, что за неделю поступило 18 обращений по уличному освещению, из них 10 - по Люберцам. Все они отработаны в нормативные сроки.

Также в Люберцах на 2021 год запланирован ремонт 230 подъездов, выполнено 60%. В результате объезда 9 подъездов не приняли после ремонта - 6 от УК «ЛГЖТ», 3 - от УК «Содействие».