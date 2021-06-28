РИАМО - 28 июн. В пунктах вакцинации в Москве снова закончилась вакцина от Covid-19 «КовиВак», разработанная центром Чумакова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В настоящий момент запись на прививку данным препаратом приостановлена. В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

Запись на прививку «КовиВаком» в Москве уже приостанавливали ранее из-за дефицита 22 июня. При этом 25 июня вакцинация препаратом возобновилась.

Вакцина «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова, зарегистрирована в России в конце февраля этого года.

В РФ есть еще две вакцины от коронавируса: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Все они прошли клинические испытания и показали свою эффективность.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.