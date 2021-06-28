РИАМО - 28 июн. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 7246 случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 346 183 случая коронавируса, сообщает оперштаб Москвы.

С понедельника столичные рестораны и кафе стали Covid-free. Для того, чтобы попасть в заведение, посетителю нужно иметь при себе QR-код, который покажет, привился ли человек от коронавируса, переболел ли он в течение 6 месяцев либо имеет отрицательный ПЦР-тест.

Летние веранды будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля включительно. Проверить QR-код также можно с помощью мобильных приложений «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт» и «Помощник Москвы».

В России за сутки выявили 21 650 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 611 человек, выздоровели 12 626 пациентов.

С начала пандемии в РФ зарегистрирован 5 472 941 случай Covid-19, скончались 133 893 человека, выздоровели 4 969 340 человек.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.