РИАМО - 28 июн. Медицинские карты в школах Москвы врачи теперь будут оформлять только в электронном виде, поэтому родителям не нужно будет каждый год делать бумажные карты для общеобразовательных учреждений и детских садов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, родителям детей, которые пойдут в первый класс школы или в детский сад 1 сентября 2021 года, не придется приносить медкарту ребенка по форме 026.

«Это освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся на единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных», — сказала Ракова.

Она пояснила, что карта будет динамической: если в системе появится какая-либо новая информация о здоровье ребенка, то данные появятся там автоматически.

Ракова добавила, что с 1 сентября личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, будут формироваться полностью в электронном формате. Перевод в электронный вид личных дел остальных обучающихся будет происходить в течение года.