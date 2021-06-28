РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Люберецким городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 31-летнего гражданина Республики Армения, проживающего на территории Люберец, по делу о хулиганстве, сообщает прокуратура Люберец.

Мужчина грубо нарушил общественный порядок по мотивам национальной ненависти, выразил явное неуважение к обществу. С группой лиц по предварительному сговору обвиняемый испортил имущество, принадлежащее, по его мнению, гражданам Республики Азербайджан. Также прозвучали выстрелы в асфальт и воздух из предмета, похожего на пистолет. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Приговором суда от 22 июня 2021 года мужчина за совершение указанного преступления осужден, ему назначено лишение свободы сроком на 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.