РИАМО - 28 июн. За пять месяцев 2021 года в Подмосковье выявили 3624 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В регионе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО начальник УНК ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

«По итогам 5 месяцев 2021 года в Московской области зарегистрировано 3624 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков», - сказал Адамян.

Адямян также добавил, что 55% преступлений связаны со сбытом наркотических средств.

В этом году в Московской области провели оперативно-профилактические мероприятия, операции и акции «Наркопритон», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дилер» и другие.