РИАМО - 28 июн. Днем в понедельник столица окажется в самом центре волнового циклона, который принесет с собой сильные залповые ливни с общим количеством осадков до 37-42 мм — около половины всей месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Кроме того, есть вероятность выпадения града диаметров до 3-6 см. Шквалистые порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а местами — до 26 м/с. Непогода прогнозируется с 15:00 до 21:00.

Столбики термометров успеют в последний раз в июне подняться до 30-градусной отметки. После ливня температура понизится до 25 градусов, а ночью будет от 15 до 17 градусов.

Сейчас кучево-дождевые и грозовые облака фиксируются на западе Подмосковья, а также в некоторых районах Калужской, Смоленской, Псковской и Тверской областей.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 00:00 30 июня из-за сильной жары.

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