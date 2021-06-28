РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В подмосковных Люберцах все работы по тушению лесного пожара завершат 30 июня, сообщил на оперативном совещании в администрации округа заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории обслуживания произошло 6 техногенных пожаров - из них 4 в Люберцах и 1 природный. Вчера (27 июня - ред.) произошло возгорание в лесу в районе СНТ «Березка» в Краскове, были 2 очага - первый на площади 12 га, второй - 0,35 га. Горели зеленые насаждения. Пожар тушили 25 единиц техники, также была авиация от МЧС, которая сделала 46 сбросов по 5 т воды», - сказал Катаев.

Он добавил, что на данный момент 11 единиц техники дотушивают пожар. Планируемое время завершения работ - 30 июня.

«Была реальная угроза для СНТ «Березка» и детского бронхолегочного санатория №12, но благодаря слаженным действиям и помощи авиации удалось избежать распространения огня в данную сторону. Сейчас угрозы жизни и здоровью людей нет», - отметил Катаев.

Он пояснил, что 22 июня в 19:45 в поселке Малаховка обгорел гараж по всей площади. 23 июня в 7:39 в поселке Красково по адресу: улица Карла Маркса, дом №2В на дороге обгорела мачта камеры видеонаблюдения. 26 июня в доме №28 на Октябрьском проспекте в квартире обгорели вещи в одной из комнат на площади 6 кв. м. 27 июня на Молодежной улице произошел пожар на площади 15 кв. м.

Во всех пожарах никто не пострадал.