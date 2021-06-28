РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Подольске сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Чехова, подозреваемого в сбыте трех фальшивых 5-тысячных купюр, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 22-летнего местного жителя о получении фальшивых купюр при продаже товаров на одной из торговых онлайн-площадок. Мужчина пояснил, что на его объявление о продаже мобильного телефона откликнулся покупатель. При встрече он расплатился за товар тремя денежными купюрами достоинством 5 тыс. руб. каждая. При попытке внести их через банкомат заявитель получил отказ, после чего решил обратиться в полицию.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 38-летнего жителя Чехова, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.

Экспертиза установила, что изъятые купюры изготовили не по технологии «Гознака». Задержанный пояснил, что банкноты он приобрел через интернет путем «закладок» в лесополосе Битцевского парка Москвы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причастности гражданина к совершению аналогичных преступлений.