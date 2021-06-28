РИАМО - 28 июн. В 2020 году в РФ выросло число дорожных аварий с тяжелыми последствиями, так как участились ДТП с велосипедами и самокатами, пишет в понедельник газета «Известия».

Треть всех наездов на пешеходов случалась на переходах, при этом каждым четвертым из пострадавших был ребенок. Около 10% наездов заканчивались летальным исходом.

«Это связано с тем, что из-за ковидных ограничений стало меньше машин на дорогах городов. Относительная свобода трафика заставляет водителей сильнее разгоняться и превышать скоростной режим. Если город стоит в пробках, ДТП может быть много, но у них низкая тяжесть последствий», — сказала член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

По ее словам, также увеличилось число аварий со смертельным исходом на встречке, где обгон разрешен. Эксперт считает, что у водителей не хватает приобретенных в автошколе навыков, чтобы выполнить маневр в таких случаях.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает единственным выходом из ситуации расширение однополосных магистралей и установку отбойников между полосами. По его словам, как минимум 12 тыс. км федеральных трасс нужно реконструировать.

Из-за жары также повышается аварийность, потому что водителю сложнее управлять машиной в такую аномальную погоду из-за самочувствия. По словам Шкуматова, в Европе сравнивают состояние водителя, у которого в салоне 35 градусов тепла с человеком, у которого в крови 0,5 промилле алкоголя.