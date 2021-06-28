РИАМО - 28 июн. В 2020 году в РФ выросло число дорожных аварий с тяжелыми последствиями, так как участились ДТП с велосипедами и самокатами, пишет в понедельник газета «Известия».
Треть всех наездов на пешеходов случалась на переходах, при этом каждым четвертым из пострадавших был ребенок. Около 10% наездов заканчивались летальным исходом.
По ее словам, также увеличилось число аварий со смертельным исходом на встречке, где обгон разрешен. Эксперт считает, что у водителей не хватает приобретенных в автошколе навыков, чтобы выполнить маневр в таких случаях.
Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает единственным выходом из ситуации расширение однополосных магистралей и установку отбойников между полосами. По его словам, как минимум 12 тыс. км федеральных трасс нужно реконструировать.
Из-за жары также повышается аварийность, потому что водителю сложнее управлять машиной в такую аномальную погоду из-за самочувствия. По словам Шкуматова, в Европе сравнивают состояние водителя, у которого в салоне 35 градусов тепла с человеком, у которого в крови 0,5 промилле алкоголя.
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