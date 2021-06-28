РИАМО - 28 июн. На единый номер спасения 112 за неделю от жителей и гостей Подмосковья поступило более 330 тыс. вызовов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ Московской области «Центр 112».

Вызовов экстренного реагирования поступило свыше 135 тыс., вызовов комплексного реагирования – более 25 тыс.

Более 77% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 19% – полиции и ГИБДД, остальные 4% – службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

За помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Развитие, содержание и эксплуатация системы-112 проводятся в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».