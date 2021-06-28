РИАМО - 28 июн. В 2021 году в трех районах Западного административного округа столицы проведут масштабное благоустройство — Солнцево, Ново-Переделкино и Тропарево-Никулино. Для горожан появятся новые зоны отдыха, детские площадки и пешеходные дорожки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Солнцево

Солнцевский проспект — главная улица района, по которой жители идут к станции метро, Центральному парку или просто гуляют. Существующую пешеходную сеть планируют модернизировать и создать тут 12 зон отдыха под деревьями. Высадят новые кустарники и цветы, поставят освещение. На Солнцевском проспекте, 5а заменят детскую площадку.

Также запланировано благоустройство территории, которая прилегает к Солнцевскому отделу ЗАГС на Боровском проезде, д. 2. Там поставят клумбы и посадят кусты. Для красивых фотографий обустроят беседку, кованые качели и арт-объекты. Рядом сделают фонтан с динамической подсветкой. До набережной Терешковского пруда появится живописная дорожка.

Ново-Переделкино

Сквер рядом с прудом на ул. Федосьино планируют привести в порядок. Здесь обновят сеть тропинок, создадут цветники и посадят новые деревья: березу, клен, иву, иргу, рябину и черемуху.

Покрытие на детской площадке обновят в ярком лиловом цвете, также заменят оборудование на ней. Возле пруда разместят навесы и шезлонги.

Тропарево-Никулино

В этом районе благоустроят Парк летчиков-испытателей. В нем отремонтируют дорожки и лестницы, посадят около 3,3 тыс. деревьев и кустарников. Детские площадки станут интереснее и уютнее.

Раньше на территории парка находилась школа для младших авиационных специалистов и учебный аэродром. В парке установят солнечные часы в виде самолета Су-15. В центре кольца качелей поставят скульптуру стрижей — «королей неба». Предусмотрена площадка для собак.

Рядом с парком благоустроят 8 дворов в микрорайоне Никулино-1, поэтому местные жители получат больше комфортных и уютных мест.