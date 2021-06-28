РИАМО - 28 июн. На онлайн-выставке «Город: детали» москвичи смогут увидеть более 500 необычных, современных и удобных экспонатов городского благоустройства почти от 60 производителей со всего мира и выбрать самые подходящие для столицы, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Самые популярные объекты попадут в список образцовых дизайн-решений для городских служб. Их собираются использовать в благоустройстве города по программе мэра Москвы «Мой район».

А самые активные посетители выставки получат шанс выиграть подарки.

Проекты на выставке разделили на 7 тематических категорий: «Дети» (игровые комплексы, в том числе - инклюзивные), «Спорт» (площадки для занятий уличными видами спорта и тренажеры), «Зоны отдыха» (умные беседки и скамьи, дизайнерская уличная мебель, качели, гамаки), «Животные» (оборудование для дрессировки и выгула собак), «Арт-объекты» (эстетичные и функциональные решения), «Свет» (фонари, световые арт-объекты), «Уличное оборудование» (объекты систем умного города, информационные стенды, указатели и урны).

К примеру, гости смогут увидеть футуристичные скамейки из стеклопластика, скамьи в виде облака или эскимо, пуфы в виде деталей паззла.

В некоторых местах могут появиться интерактивные музыкальные инструменты – ксилофоны, барабаны конга, аэрофоны и металлофоны, уличный DJ-комплекс.

Урны для раздельного сбора мусора привлекут внимание к актуальной проблеме загрязнения окружающей среды.