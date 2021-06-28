РИАМО - 28 июн. «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 00:00 30 июня из-за сильной жары до 30-32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Также в Московском регионе на аналогичный период продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.
В понедельник в столице и области прогнозируются грозовые ливни и шквалистый ветер, местами может выпасть град до 6 см в диаметре.
Ранее столичные власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды.
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