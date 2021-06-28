РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В СНТ «Ручейки» подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в хозпостройке, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

27 июня в 05:10 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в деревне Никулино в СНТ «Ручейки». В 07:54 пожарные ликвидировали последствия возгорания.

При пожаре никто не пострадал.

Привлекаемые к тушению силы и средства: 3 единицы техники и 11 человек.