РИАМО - 28 июн. 235-й Гарнизонный военный суд в Москве арестовал троих офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ Юрия Кравченко, Артема Сохина и Сергея Романова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Сотрудники проходят по делу о хищении более 63,5 млн рублей. УА ФСБ в 2017-2019 годах заключало с компанией ООО «АсСтрой» контракты на поставку различной техники и оборудования в военные части.

По данным СМИ, в рамках гособоронзаказа фирма должна была поставить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов для нужд авиации ФСБ, но не выполнила этого. Помимо офицеров ФСБ также задержан предприниматель Вазген Бабаханян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемые арестованы на 2 месяца. Они утверждают, что обязательства были выполнены, и не признают свою вину.