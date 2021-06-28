РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 июн. В Центральной библиотеке Щелкова появится скоростной интернет, а книги можно будет взять самостоятельно с помощью электронного читательского билета, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Такие услуги будут предоставлять библиотеки, вошедшие в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья».

Планируется, что в следующем году уже 3 библиотеки округа будут предоставлять такие услуги - это Центральная, Юношеская и Чкаловская.