РИАМО - 28 июн. В столице у посетителей заведений общепита с понедельника начали проверять QR-коды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

QR-код подтверждает вакцинацию от коронавируса, факт перенесенного заболевания или наличие отрицательного теста ПЦР.

Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

Проверяющий сотрудник должен отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода (действителен/недействителен), а также инициалы посетителя, дата рождения и последние цифры номера паспорта.

Проверить QR-код также можно с помощью мобильных приложений «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт» и «Помощник Москвы».

Летние веранды будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля включительно. Ограничения также не распространяются на заведения общепита при гостиницах, хостелах, на столовые при предприятиях и учебных заведениях при условии, что допуск туда для посторонних лиц запрещен.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.