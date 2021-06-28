РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1,1 тыс. мест в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба министерства.

Проект реализован застройщиком ГК «Самолет» в рамках развития социальной инфраструктуры жилого комплекса «Люберцы», новая школа стала третьей в районе. Здание выполнено в актуальном конструктивистком стиле с контрастным авангардным рисунком на главном фасаде. Школа площадью 18,5 тыс. кв. м рассчитана на 1,1 тыс. мест или 44 класса вместимостью до 25 человек.

Помимо учебных кабинетов проект предусматривает 3 спортивных зала с душевыми, хореографический зал, библиотечно-информационный центр, интернет-клуб, актовый зал с эстрадой на 720 мест и столовую на 570 посадочных мест. Все кабинеты уже оснащены необходимым набором мебели и оборудованием для организации учебного процесса.

Для учеников младшей школы организован отдельный вход в здание. Кроме классов для основных занятий, в корпусе младшей школы обустроены игровые зоны, помещения групп продленного дня.

Также в новом образовательном учреждении находятся медицинский пункт и ряд помещений для 108 сотрудников школы, в числе которых комната охраны, учительские и кабинеты администрации. Инфраструктура здания обеспечивает беспрепятственный доступ маломобильных групп населения.

На благоустроенной территории школы расположено сразу несколько функциональных зон: спортивное ядро с круговой беговой дорожкой, площадки для волейбола и баскетбола, мини-футбольное поле и две зоны для отдыха. Озеленение выполнено в полном объеме, газоны засеяны многолетними травами, высажены деревья и кустарники.