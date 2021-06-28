РИАМО - 28 июн. Минеральная вода и чай из сухофруктов помогают легче переносить жару, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

В понедельник в Подмосковье и столице максимальная температура воздуха поднимется до +32 градусов. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

«В жару следует пить больше минеральной воды, содержащей калий и магний, это помогает легче переносить жару. Тоже хорошо помогает чай из сухофруктов», - сказала Герасимова.

Калий и магний помогают восстановить минерально-солевой баланс организма. Из-за его нарушения человек чувствует себя вялым и уставшим.

Врач также рассказала, от каких блюд стоит отказаться в жару.

«Самое важное в жару - ограничить потребление соли и сахара. Это относится к готовым блюдам, которые продаются в супермаркетах. То же самое можно сказать о майонезе и соусах», - отметила Герасимова.

Сладкие, соленые, жирные блюда тяжело усваиваются организмом, а в жару ему приходится на это тратить дополнительную энергию, поэтому их потребление в летний зной следует ограничить.

Также в жару стоит ограничить потребление алкоголя.