РИАМО - 28 июн. В России стали на 44% чаще страховать банковские карты и счета от мошенников в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, пишет в понедельник газета «Известия».

О такой тенденции сообщили банки «Открытии», РСХБ, Росбанк и Совкомбанк. В 2020 году объем страховых премий по случаям мошенничества с картами достиг 9,62 млрд рублей, а выплаты клиентам составили только 4,27% от этой суммы, потому что существует множество подводных камней, которые мешают получить компенсацию.

Больше всего услуг по страхованию карт оформили люди старше 55 лет — 30% продаж. Чаще всего мошенники пользуются методами социальной инженерии и выманивают данные карт.

Людям редко покрывают списанные мошенниками деньги, потому что банки отказывают из-за позднего обращения, непредоставления всех документов, включая расследование правоохранительных органов или отсутствия события в покрытии полиса. Если нарушены правила эксплуатации карты, например, на ней написан пин-код, то это тоже может стать причиной отказа.