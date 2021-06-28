РИАМО - 28 июн. Столичным кафе и ресторанам рекомендуется закрыть летние веранды из-за прогнозируемого ливня и шквалистого ветра в понедельник, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

В городе ожидается сильный дождь, град, также возможны гроза и усиление ветра с порывами до 22 м/с.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — сообщили в пресс-службе.

Ранее столичный главк МЧС сообщил, что в Москве до вечера понедельника объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности и не укрываться под деревьями во время грозы.