РИАМО – 28 июн. С 28 июня по 2 июля в столице более 22 тыс. человек сдадут ЕГЭ в рамках резервных дней, будет работать более 160 пунктов проведения экзаменов, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«В резервные дни основного периода ЕГЭ могут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период из-за болезни, карантина, участия в спортивных сборах и соревнованиях, конкурсах или другой уважительной причины, а также выпускники прошлых лет, желающие сдать ЕГЭ впервые или улучшить свои результаты, которые были получены в прошлые годы», – сказала руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

В резервные дни основного периода ЕГЭ также могут сдать те, у кого совпали в один день предметы по выбору.

В понедельник пройдут экзамены по русскому языку, литературе, биологии, истории, устная часть по иностранным языкам, экзамен по географии. Во вторник пройдут экзамены по информатике и ИКТ, математике, обществознанию, физике, письменная часть по иностранным языкам, экзамен по химии. 2 июля будут организованы экзамены по всем предметам.

Во всех пунктах сдачи экзаменов обеспечат соблюдение санитарных требований. Там проведут дезинфекцию, будут маски, перчатки, антисептики, проведут термоконтроль. Проход участников экзаменов и работников организуют строго по графику. Кроме того, будет обеспечено несколько входов в здания. В аудиториях сдавать экзамены будут не больше 8 человек.

Участники смогут узнать свои результаты по всем предметам не позднее 14 июля в личных кабинетах на официальном сайте мэра столицы. Выпускники 11 классов также смогут узнать результаты в своей школе.

В этом году те, кто поступает в вузы, должны сдать единый государственный экзамен по русскому языку и предметам по выбору. Результат ЕГЭ по русскому языку – основание для получения аттестата. Те, кто сдает ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить результаты и подать документы в выбранные вузы.

Основной период ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. Всего в Москве на ЕГЭ зарегистрировались более 87 тыс. человек.